بیش از ۱۹ هزار زائر گلستانی از کربلا برگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به برگشت بیش از ۱۹ هزار زائر هم استانی از کربلا، اظهار کرد: روند بازگشت زائران اربعین همچنان ادامه دارد و برای تأمین ناوگان حدود هزار زائر باقی مانده دیگر در مرز مهران نیز تمهیدات لازم اتخاذ شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۲۶ نفر از کارکنان مجرب اداره کل به مدیریت معاونت حمل و نقل در قالب راهبر زائران و گشت راهداری در مرز مهران مستقر هستند.

مصدقی ادامه داد: ۷۳ کامیون باری نیز برای حمل و نقل اسباب و وسایل و مواد غذایی موکبین با هماهنگی شرکت‌های حمل و نقل به مرز مهران اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای کمک به حمل و نقل زوار اربعین، پویش نذر سفر هم راه اندازی شده تا از ظرفیت خالی سواری شخصی‌ها برای رفت و برگشت آنها استفاده شود.

به گفته مصدقی، قرارگاه حمل و نقل و جابه جایی زائران اربعین نیز در پایانه‌های گرگان و گنبد به همراه میز خدمت همچنان دایر است تا برای تداوم جابه جایی زائران اقدامات لازم انجام شود.