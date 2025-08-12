۳۵۰ گونه گیاهان دارویی و معطر در خراسان شمالی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر در سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای خراسان شمالی در حوزه گیاهان دارویی اظهار کرد: احداث گلخانه گیاهان دارویی که تلفیقی از دانش و تجربه است، می‌تواند مزایای مهمی از جمله اشتغالزایی، حفاظت از مراتع و رونق صادرات غیرنفتی را برای استان رقم بزند.

وی ادامه داد: در همایش سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های شناخته شده استان به‌ویژه در حوزه گیاهان دارویی به سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود، چرا که گیاهان دارویی جزو تکالیف استان است و در طرح آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نوری با اشاره به شناسایی ۳۵۰ گونه گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در استان که قابلیت صنعتی شدن دارند، بر تشکیل کمیته راهبری این حوزه تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با بیان اینکه «سه‌شنبه‌های تسهیلگری» جلسات کارشناسی برای بررسی موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاران است، افزود: این مشکلات به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به نیاز جهانی، توسعه کشت گیاهان دارویی و گیاهان کم‌آب‌بر باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد و برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهترین بستر برای این کار است.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت گیاهان دارویی حداکثر بهره را برد و نباید یأس و ناامیدی بر فعالان این حوزه غلبه کند و در شرایط خشکسالی کشور، این ظرفیت می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود و تحقق آن به احداث پالایشگاه گیاهان دارویی، اقدامات ترویجی و تغییر الگوی کشت وابسته است.