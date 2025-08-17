  1. استانها
۷۰ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان شهرستان بیرجند تشکیل شد

۷۰ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان شهرستان بیرجند تشکیل شد

بیرجند- معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از تشکیل ۷۰ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان شهرستان بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر یکشنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: طی سال جاری هزار و ۱۷۵ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی مرکز استان انجام شده است.

وی از تشکیل ۷۰ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: این پرونده‌ها به ارزش ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

تهوری بیان کرد: متصدیان نانوایی‌ها ضمن الزام به رعایت ساعت کار، نصب نرخنامه و استفاده از ترازوی دیجیتال، باید از اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مشخص شده خودداری کنند؛ درغیر این صورت از مصادیق گرانفروشی محسوب خواهد شد.

