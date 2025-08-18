چربی خون را با این میوه کنترل کنید

به گزارش خبرنگار مهر، گریپ‌فروت (Grapefruit) به دلیل طعم ترش مایل به تلخ خود ممکن است در بین کسانی که به خوردن مرکبات شیرین‌تر عادت دارند، طرفداران زیادی نداشته باشد. اما این میوه سرشار از مواد مغذی ضروری است و به تقویت سیستم ایمنی و بهبود سلامت بدن کمک می‌کند.

این میوه منبع خوب فیبر، منیزیم، پتاسیم، ویتامین C و ویتامین A است، بنابراین نه تنها از ابتلاء به کمبود مواد مغذی جلوگیری می‌کند؛ بلکه می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد و طول عمر را افزایش دهد.

خواص گریپ‌فروت در دیابت

این میوه شاخص گلیسمی (GI) پایینی دارد، به این معنی که قند خون را به سرعت یا به اندازه تنقلات شیرین افزایش نمی‌دهد. افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ از مصرف غذاهایی که GI پایین دارند، برای کنترل قند خون خود بیشترین سود را می‌برند.

خواص گریپ‌فروت برای پیشگیری از سرطان

این میوه مقدار زیادی ویتامین C دارد. ویتامین C یک نوع آنتی‌اکسیدان است که از آسیب سلولی جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که بین افزایش مصرف غذاهای غنی ویتامین C و کاهش خطر ابتلاء به سرطان ارتباط وجود دارد.

در بدن ترکیباتی به نام رادیکال آزاد تولید می‌شود که اگر سطح آن‌ها بیش‌ازحد افزایش پیدا کند، سلول‌ها آسیب می‌بینند و خطر ابتلاء به سرطان بیشتر می‌شود. ویتامین C موجود در مرکبات اثرات رادیکال‌های آزاد را خنثی می‌کند و خطر ابتلاء به سرطان‌های مثانه، دهانه رحم و کلیه را کاهش می‌دهد.

خواص گریپ‌فروت برای هیدراته نگه داشتن بدن

این میوه حاوی مقدار زیادی آب است و به همین دلیل می‌تواند از کم‌آبی بدن جلوگیری کند. تقریباً ۶۰ درصد وزن بدن از آب تشکیل شده است. آب برای عملکرد سلول‌ها و اندام‌های بدن ضروری است. همچنین در حفظ دمای بدن، محافظت از مفاصل و پیشگیری از یبوست نقش دارد. حدود ۲۰ درصد مایعات دریافتی روزانه با خوردن غذا از جمله میوه تأمین می‌شود.

خواص گریپ‌فروت برای لاغری

اگر از این میوه در قالب یک رژیم غذایی متعادل و سالم استفاده کنید، به کنترل وزن‌تان کمک می‌کند. چون هم کالری است و هم مقدار زیادی آب و فیبر دارد. بنابراین شما را برای مدت طولانی سیر نگه می‌دارد و احتمال پرخوری را به حداقل می‌رساند.

خواص گریپ‌فروت برای فشار خون بالا

این میوه به دلیل داشتن پتاسیم به کاهش فشار خون کمک می‌کند. پتاسیم یک الکترولیت یا ماده معدنی مهم است که اثرات نامطلوب سدیم را خنثی می‌کند و باعث شل شدن دیواره عروق خونی می‌شود. در نتیجه، خطر ابتلاء به بیماری قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

خواص گریپ‌فروت در درمان عفونت‌های باکتریایی و بهبود زخم

مواد مغذی موجود در این میوه برای درمان عفونت مفید هستند و سرعت بهبود زخم را افزایش می‌دهند. بر اساس تحقیقات، عصاره دانه Grapefruit خاصیت ضد باکتریایی دارد و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) را از بین می‌برد.

به‌علاوه، ویتامین C موجود در این میوه به ساخت کلاژن و افزایش تولید فیبروبلاست پوست کمک می‌کند. کلاژن یک نوع پروتئین است که در بهبود زخم نقش دارد. فیبروبلاست‌ها هم سلول‌هایی هستند که پوست را پس از آسیب ترمیم می‌کنند.

خواص گریپ‌فروت در سرماخوردگی

از آنجا که این میوه منبع خوب ویتامین A و ویتامین C است، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند و خطر ابتلاء به بیماری را کاهش می‌دهد. تحقیقات نشان داده‌اند که ویتامین C می‌تواند مدت زمان ابتلاء به سرماخوردگی و شدت علائم آن را کاهش دهد.

خواص گریپ‌فروت برای سنگ کلیه

تحقیقات در مورد مزایا و مضرات گریپ‌فروت برای کلیه نشان می‌دهد که این میوه از تجمع مواد زائد در کلیه‌ها جلوگیری می‌کند و خطر ابتلاء به سنگ کلیه را کاهش می‌دهد. مواد زائد باید از طریق کلیه‌ها فیلتر شده و با ادرار از بدن خارج شوند. اما وقتی در کلیه‌ها متبلور می‌شوند ایجاد سنگ می‌کنند. سنگ‌های بزرگ ممکن است باعث انسداد سیستم ادراری شوند که این اتفاق می‌تواند بسیار دردناک باشد.

خواص گریپ‌فروت برای کبد

این میوه حاوی آنتی‌اکسیدان‌های مفیدی است که التهاب را در کبد کاهش می‌دهند و از سلول‌های آن در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنند. بعضی از تحقیقات نشان داده‌اند که Grapefruit می‌تواند از اثرات مخرب الکل بر کبد جلوگیری کند.

خواص گریپ‌فروت برای چربی خون

چربی خون بالا یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی است. Grapefruit به دلیل داشتن فیبر سطح چربی‌های خون از جمله کلسترول بد (LDL) را کاهش می‌دهد و از رسوب آن در دیواره عروق جلوگیری می‌کند.

محافظت از پوست در برابر پیری زودرس

ویتامین C موجود در گریپ‌فروت از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از نور خورشید محافظت می‌کند. این ویتامین التهاب را در پوست کاهش می‌دهد و جلوی پیری زودرس آن را می‌گیرد. علاوه بر این، باعث می‌شود پوست کلاژن بیشتری بسازد و دیرتر دچار چین‌وچروک شود.

تداخل گریپ‌فروت با برخی از داورها

مهم‌ترین داروها عبارت‌اند از داروهای کاهش‌دهنده کلسترول به نام استاتین‌ها از جمله سیمواستاتین و آتورواستاتین، بعضی از داروهای کاهنده فشار خون از جمله نیفدیپین، داروهایی که برای جلوگیری از پس زدن بافت پیوندی تجویز می‌شوند، مثل سیکلوسپورین، بعضی از داروهای ضد اضطراب مانند بوسپیرون، تعدادی از کورتیکواستروئیدها مانند بودزوناید، داروهای تجویزشده برای درمان ریتم غیر طبیعی قلب مثل آمیودارون و داروهای ضد آلرژی یا بعضی از آنتی‌هیستامین‌ها از جمله فکسوفنادین با گریپ‌فروت تداخل دارند.

گریپ‌فروت را کی بخوریم؟

به طور کلی، زمان خاصی برای خوردن این میوه تعیین نشده است. با این حال، شما بسته به اهداف خود می‌توانید از آن در زمان‌های مشخصی از روز استفاده کنید. به عنوان مثال، نیم تا یک ساعت قبل از وعده‌های اصلی غذا بهترین زمان خوردن گریپ‌فروت برای چربی سوزی و لاغری است. چرا که این کار به کاهش اشتها کمک می‌کند و جلوی پرخوری را می‌گیرد.

گریپ‌فروت دریافت مواد مغذی را افزایش می‌دهد و از عملکرد سیستم ایمنی بدن حمایت می‌کند. با این حال، برای بعضی از افراد مناسب نیست یا با بعضی از داروها تداخل دارد. برای اینکه از خود در برابر عوارض جانبی این میوه محافظت کنید، توصیه می‌شود نظر متخصص تغذیه را در مورد آن جویا شوید.