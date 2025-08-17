بی اطلاعی سرمربی النصر از زمان بازگشت مهدی قایدی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال النصر و الاتحاد کلبا در هفته اول لیگ ادنوک امارات شامگاه شنبه ۲۵ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود یاران مهدی قایدی در تیم النصر خاتمه یافت.
«اسلاویشا یوکانوویچ» سرمربی تیم فوتبال النصر در خصوص غیب مهدی قایدی وینگر ایرانی این تیم در لیست بازی با الاتحاد کلبا اظهار داشت: انتظارات زیادی از او وجود دارد. در بازی اخیر تیم ملی مصدوم شد و ما همچنان روی آمادهسازی او کار میکنیم. دقیق نمیتوانم بگویم چه زمانی برمیگردد، اما امیدواریم بهزودی در دسترس باشد تا به ما کمک کند.
سرمربی النصر افزود: او بیصبرانه منتظر است که برای ما بازی کند. خودش ترجیح داد همراه تیم بماند و این یک نشانه مثبت از طرف اوست. اما باید صبر داشته باشیم و عجله نکنیم. وقتی زمان مناسب برسد، مطمئنم او میتواند بازیکن بسیار مهمی برای ما باشد.
«یوکانوویچ» در خصوص زمان بازگشت قایدی به میادین گفت: صادقانه بگویم، نمیدانم دقیقاً چه زمانی برمیگردد. مدتهاست هنوز فرصت نکردهایم او را به طور کامل وارد تمرینات کنیم. فقط بازیهایش را از تلویزیون دیدهام. شاید پس از بازیهای ملی پیش رو آماده شود، اما واقعیت این است که نمیتوانم پاسخ روشنی به شما بدهم.
