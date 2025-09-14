  1. ورزش
مصدومیت وینگر ایرانی النصر؛ قایدی در انتظار آزمایشات پزشکی

مصدومیت وینگر ایرانی النصر؛ قایدی در انتظار آزمایشات پزشکی

مهدی قایدی در جریان دیدار تیم های النصر و الجزیره دچار مصدومیت شد و طبق اعلام رسانه های اماراتی پس از آزمایشات پزشکی مدت زمان دوری او مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه البیان امارات، تیم‌های فوتبال النصر و الجزیره در هفته سوم لیگ ادنوک امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

قایدی در این مسابقه به عنوان بازیکن تعویضی از دقیقه ۶۴ وارد زمین شد اما تنها ۱۶ دقیقه بعد دوباره دچار آسیب‌دیدگی شد و در دقیقه ۸۰ زمین بازی را ترک کرد و بار دیگر مصدوم شد.

اکنون قرار است آزمایش‌های پزشکی وضعیت او را مشخص کند و مدت دوری‌اش از میادین معلوم شود. این در حالی است که او تازه از مصدومیتی بازگشته بود.

قایدی تنها در جریان بازی النصر و البطائح در جام ابوظبی دقایقی کوتاهی فرصت بازی پیدا کرده بود و حالا بار دیگر باید خانه نشین شود.

