به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، پروندهای پیچیده از کلاهبرداری در حوزه اجاره املاک در تهران کشف و ۶ نفر متهم به جعل اسناد و اجاره آپارتمانهای خالی از سکنه در فضای مجازی دستگیر شدند. این پرونده که توسط پلیس آگاهی تهران تحت پیگیری قرار گرفته است، حکایت از سوءاستفاده و فریبکاری گستردهای دارد که بسیاری از شهروندان را متضرر کرده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده و گفتههای مالباختهها، متهمان با استفاده از تصاویر و اطلاعات جعلی آپارتمانهایی که اصلاً برای اجاره وجود نداشتند، در سایتهای پرمخاطب مانند دیوار و شیپور آگهی میدادند. آنها قیمت اجاره را پایینتر از عرف بازار تعیین میکردند تا مشتریان بیشتری جذب شوند. پس از جذب متقاضی، افراد به بهانه استعلام مدارک و گرفتن کلید، قراردادهای جعلی تنظیم کرده و مبالغی دریافت میکردند.
مالباختهها در مصاحبهها عنوان کردند که ابتدا تصور میکردند در حال انجام معاملهای واقعی و قانونی هستند. برخی از آنها حتی به دفاتر املاک مراجعه نکردند و تنها از طریق فضای مجازی با متهمان ارتباط داشتند. متأسفانه پس از پرداخت وجه و انتظار برای تحویل ملک، متوجه شدند که آپارتمان مورد نظر اصلاً وجود ندارد و اسناد ارائه شده کاملاً جعلی بوده است.
شیوه کار متهمان
یکی از نکات مهم این پرونده، نحوه هماهنگی متهمان برای فریب متقاضیان بود. آنها از اسناد جعلی به نام دیگران استفاده کرده و با همکاری افرادی در املاک، بازدیدهای ساختگی ترتیب میدادند. به این صورت که کلید آپارتمانها در دست افراد هماهنگکننده بود و بازدیدکنندگان تحت نظر قرار میگرفتند. سپس در مکانهای دیگر قراردادهای جعلی تنظیم میشد و مشتریان فریب میخوردند.
همچنین متهمان برای جلب اعتماد، از چهرههای موجه و افراد شناخته شدهای استفاده میکردند که ظاهراً مالکین واقعی املاک به نظر میرسیدند.
اعترافات متهمان و اقدامات پلیس
در تحقیقات انجام شده، ۶ نفر متهم به جعل اسناد و کلاهبرداری، صراحتاً به جرایم خود اعتراف کردند و مدارک جعلی کشف و ضبط شد. این افراد تاکنون در اختیار پلیس هستند و پرونده آنها جهت تکمیل تحقیقات در جریان است.
سردار علی ولیپور، رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص این پرونده تأکید کرد: پلیس با جدیت کامل با سوداگران و کلاهبرداران حوزه املاک برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که حقوق شهروندان پایمال شود.
سردار ولیپور به مردم توصیه کرد: همیشه معاملات ملکی را به صورت حضوری و در دفاتر دارای جواز رسمی انجام دهید. از فضای مجازی برای انجام معاملات بزرگ و مهم به تنهایی استفاده نکنید. قراردادها باید به صورت رسمی ثبت و دارای کد رهگیری باشند. استعلامهای لازم درباره ملک و مالک را پیش از پرداخت هر گونه مبلغ، انجام دهید.
وی همچنین تأکید کرد که این اقدامات میتواند جلوی بسیاری از کلاهبرداریها را بگیرد و امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد.
نظر شما