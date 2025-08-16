به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی غروب شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی اعلام شکایت مبنی بر چک بلامحل در سمنان موضوع در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: بررسی‌ها حاکی از آن بود که افرادی با دادن چک بلامحل به کسبه و دریافت کالا متواری شدند.

وی افزود: تحقیقات نشان داد سه نفر با جعل امضا و چک بلامحل و ارائه آن به مالک فروشگاه‌هایی نظیر فروش لب تاب و غیره متواری بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه در اقدام هوشمندانه دو نفر از متهمان دستگیر شدند، ابراز داشت: تلاش برای یافتن نفر سوم ادامه یافت.

گیلانی با بیان اینکه طبق بازجویی هویت نفر سوم نیز مشخص شد، تصریح کرد: متهم سوم ساکن تهران بود که با هماهنگی لازم دستگیر و به سمنان منتقل شد.

وی با بیان اینکه این متخلفان به انجام هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری اعتراف کردند، افزود: پرونده این افراد تشکیل و به مراجع قضائی سمنان معرفی شدند.