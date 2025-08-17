کاهش شش هزار مگاواتی برق با نصب ۵.۵ میلیون کنتور هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، حامد احمدی مدیرکل فنی مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به کاهش چهار درصدی اوج تقاضای مصرف برق در هفته بیست و دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: توسعه و بهکارگیری کنتورهای هوشمند سهم مهمی در این موفقیت داشته است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۵.۵ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده که این تجهیزات در مدیریت مصرف بیش از ۶ هزار مگاوات نقشآفرینی کردهاند.
احمدی با اشاره به کنترل مصرف در بخش ادارات اظهار داشت: امسال بیش از ۷۳ هزار اداره با استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند مدیریت شدند که از این میان حدود ۱۴ هزار اداره پرمصرف شناسایی و با بهرهگیری از قابلیت محدودسازی، مصرف خود را به سطح تعریف شده کاهش دادند.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر توسعه کنتورهای هوشمند را یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق دانست و تاکید کرد: این طرح در دستور کار توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و در سال آینده نیز تعداد کنتورهای نصب شده بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
نظر شما