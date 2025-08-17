دلیل پیشینه کمرنگ و اعزام محدود شناگران به مسابقات جهانی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنا قهرمانی جوانان جهان از سه شنبه (۲۸ مرداد) به میزبانی رومانی و در شهر اوتوپنی آغاز می شود. آراد مهدی‌زاده و علیرضا عرب دو شناگر ایران هستند که در این رقابت ها حاضر خواهند شد.

این شناگران با هدایت خشایار حضرتی در ماده ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه این رقابت ها با حریفان شان رقابت خواهند کرد. به همین منظور آنها امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) تهران را به مقصد اوتوپنی ترک خواهند کرد.

خشایار حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل اعزام تنها ۲ شناگر به این دوره رقابت های قهرمانی جهان در رده سنی جهان گفت: قرار بر این بود تا تیم بزرگ تری را عازم مسابقات کنیم اما به خاطر برخی دلایل و با نظر جان اونسوی (سرمربی ترکیه ای تیم های ملی شنا) تصمیم به حضور محدود در این رقابت ها گرفته شد.

وی در این زمینه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران و تاثیری که روی لغو اردوها و تمرینات داشت، اشاره کرد و ادامه داد: به خاطر وقفه ای که در اردوها ایجاد شد خیلی از برنامه های مان لغو یا جابه جا شد. قرار بود رقابت های انتخابی برگزار شود اما به خاطر محدودیت زمانی، این برنامه را از دستور کار خارج کردیم و بر اساس رکوردها و آنالیزها، نفرات اعزامی به رویدادها را مشخص شدند.

مربی تیم ملی شنا با یادآوری اینکه شناگران ایران بازی های آسیایی جوانان و اسلامی را هم در پیش دارند، تصریح کرد: هر دو شناگر اعزامی به رومانی در ماده قورباغه به آب خواهند زد، سایر شناگرانی که در اردو داریم غالبا در مسافت های بلندتر فعالیت می کنند و در بحرین و ریاض باید در مسافت های ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر به آب بزنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد فقط با ۲ نماینده در مسابقات جهانی جوانان شرکت داشته باشیم تا سایر شناگران در تهران بمانند و تمرینات شان را دنبال کنند.

وی تاکید کرد: اگر این شناگران عازم رومانی می شدند در روند تمرین و آماده سازی آنها برای بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی اختلال ایجاد می شد و در واقع باعث می شد تمرینات ایده آل خود را از دست بدهند. رومانی در سطح دریاست و این موضوع روی کار وضعیت آنها تاثیر می گذاشت.

حضرتی همچنین با یادآوری اینکه برای سومین بار شناگران جوان ایران در رقابت های قهرمانی جهان شرکت می کنند در مورد دلیل پیشینه کمرنگ حضور ایران در این مسابقات گفت: ایران در رقابت های ۲۰۱۷ سنگاپور و ۲۰۱۹ مجارستان به ترتیب با یک و ۳ نماینده شرکت داشت. سال ۲۰۱۷ مسابقات به میزبانی آمریکا برگزار شد و ایران به خاطر مسائل مرتبط با ویزا نتوانست نماینده ای اعزام کند. بعد از رقابت های ۲۰۱۹،به دلیل شیوع کرونا رویدادی برگزار نشد که در آن شرکت داشته باشیم. سال ۲۰۲۴ هم مسابقات در اسرائیل برگزار شد و قاعدتا در آن شرکت نداشتیم.

مربی تیم ملی شنا با یادآوری اینکه شناگران ایران در مسابقات قهرمانی جهان سه شنبه و در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رقابت های خود را آغاز می کنند، ابراز امیدواری که ۲ شناگران ایران با آمادگی خوبی که دارند بتوانند عملکرد خوبی هم ارائه دهند.