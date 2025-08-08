به گزارش خبرنگار مهر، «جان اونسوی» سرمربی ترک تبار تیم‌های ملی شنا که از فروردین فرآیند آماده سازی این تیم ها برای حضور در سه رویداد بین المللی (مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا در هند، بازی‌های جوانان آسیا در بحرین و بازی‌های اسلامی در ریاض) را آغاز کرد، گفت: قرار بود اوایل تیر، مسابقات انتخابی برگزار کنیم اما همزمانی برنامه ریزی صورت گرفته برای آن با جنگ تحمیلی در ایران مانع از انجام کار شد. نتوانستیم مسابقات انتخابی را طبق اعلام قبلی برگزار کنیم به همین دلیل تغییراتی در برنامه رخ داد.

وی با اشاره به نهایی شدن ترکیب تیم شنا ایران برای حضور در بازی های آسیایی جوانان خاطرنشان کرد: فرآیند انتخابی تیم جوانان را با شرایط دیگری دنبال شد. در واقع عملکرد شناگران را با توجه به رکوردهایی که در مسابقات مختلف برجایی گذاشته بودند از جمله مسابقاتی که خرداد امسال برگزار شد و همچنین تمریناتی که این مدت سپری شده، آنالیز کردیم. با تحلیل و دقت و بررسی در نهایت به ۵ نفر نهایی رسیدیم.

جان اونسوی تصریح کرد: آنچه در روند آماده‌سازی تیم‌های ملی با حمایت فدراسیون رخ داده، بسیار خوب دنبال شده است. اردوهای خوبی را هم در استخر آزادی و ۹ دی دنبال کردیم از طرفی در ادامه باز هم رویداد رقابتی از جمله مسابقات جام آزادی و همیلتون برگزار خواهد شد که اثر خوبی در آمادگی شناگران دارد. در مسابقات شنای جام آزادی همچنین همیلتون شناگرانی که حدنصاب‌های لازم را بدست آورند، در قالب حمایت تیم ملی برای حضور در رویدادهای مختلف قرار خواهند گرفت.

او افزود: در این مدت چندین بار هم سن حضور در بازی‌های آسیایی تغییر کرد که در قالب فرایند آماده‌سازی ما هم تاثیرگذار بود اما به هرحال بر اساس فرمت قبلی که سن ۱۴ تا ۱۸ سال هست، به پنج نفر انتخابی نهایی رسیدیم.

سرمربی ترک تبار تیم‌های ملی شنا با اشاره به در پیش بودن مسابقات جهانی رومانی در رده سنی جوانان گفت: علیرضا عرب و آراد مهدی‌زاده در ماده‌های ۵۰ متر، ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر قورباغه برای اعزام به این رقابت ها نهایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی های آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد. پارسا شهشهانی (ماده کرال پشت)، علیرضا عرب (ماده قورباغه)، یاشار سلیمانی (ماده کرال سینه و پروانه)، دانیال جهانگیری (ماده کرال سینه) و مهدی غلامی (ماده پروانه و کرال سینه) ترکیب تیم اعزامی به این بازی ها را تشکیل می دهند.