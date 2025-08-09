به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آماده‌سازی هرچه بهتر یکصد و چهار شناگر نخبه شنای کشور به‌منظور آموزش و توسعه مولفه‌های تکنیکی و فیزیولوژیکی، این شناگران از سوی سازمان تیم‌های ملی شنا فراخوانده شدند.

در این طرح، ابتدا مربیان شناگران مدعو تحت آموزش و یکسان‌سازی روش‌ها از سوی مدرسین سازمان تیم‌های ملی شنا قرار خواهند گرفت. در ادامه، شناگران در سامانه‌ای که به همین منظور طراحی شده است، پیرامون موضوعاتی همچون روان‌شناسی ورزشی، علم تمرین، تکنیک‌های برتر، مدیریت، سبک زندگی قهرمانان، آسیب‌های ورزشی و سایر مولفه‌های مؤثر در توسعه عملکردی، آموزش‌های تخصصی دریافت خواهند کرد.

سپس، مربیان منتخب سازمان تیم‌های ملی جهت نظارت بر برگزاری کمپ‌های تمرینی به مراکز تعیین‌شده عزیمت کرده و این کمپ‌ها را به‌صورت منظم در طول سال در استان‌های مختلف نظارت و برگزار خواهند نمود.

لازم به ذکر است انجام آزمون‌های آمادگی جسمانی برای افراد منتخب در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک، با هماهنگی کمیته ملی المپیک و بهره‌مندی از امکانات این مرکز، از دیگر بخش‌های مهم این طرح خواهد بود.

همچنین مقرر است، مانیتورینگ میزان پیشرفت شناگران، ثبت تصویری شنای آنان در سامانه و مقایسه با تکنیک‌های برتر از طریق هوش مصنوعی است. گروه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، کلیه مسابقات داخلی و رکوردگیری‌ها را رصد کرده و به محض شناسایی شناگران مستعد و نخبه، آنان را به این طرح اضافه خواهد کرد.