بیانیه العین علیه داوری در بازی با تیم فرهاد مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال العین و البطائح در هفته اول لیگ ادنوک امارات شامگاه شنبه ۲۵ مرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود العین خاتمه یافت. هدایت تیم البطائح بر عهده فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی و سابق استقلال است که به دلیل محرومیت در این بازی از روی سکوها تیم خود را هدایت کرد و متحمل اولین شکست فصل خود شد.

در پایان این دیدار باشگاه العین با صدور بیانیه‌ای به قضاوت داور بازی اعتراض کرد. در بیانیه باشگاه العین آمده است: «باشگاه العین اعلام می‌کند که با وجود پیروزی شایسته تیم فوتبال این باشگاه مقابل البطائح، این دیدار چندین صحنه داوری بحث‌برانگیز داشت که می‌توانست به شکل مستقیم بر نتیجه مسابقه تأثیر گذاشته و تیم را از کسب امتیازات محروم کند.

العین بار دیگر بر موضع ثابت و روشن خود در حمایت از مجموعه داوری فوتبال امارات تأکید می‌کند و در کنار تمام تلاش‌هایی که برای توسعه و پیشرفت این حوزه انجام می‌شود، ایستاده است؛ چرا که این روند در ارتقای فوتبال کشور و تقویت عدالت و شفافیت آن نقش مهمی دارد.

با این حال، باشگاه العین ادامه اشتباهات داوری که می‌تواند بر مسیر تیم در رقابت‌های داخلی اثرگذار باشد را نمی‌پذیرد و بر ضرورت برداشتن گام‌های جدی برای تضمین عدالت و برابری فرصت‌ها میان همه تیم‌ها تأکید می‌ورزد. همچنین خواستار ارتقای معیارها و مکانیزم انتخاب داوران VAR متناسب با نیازهای روز است تا از بروز تصمیمات بحث‌برانگیز و اثرگذار جلوگیری شود.

باشگاه العین ضمن تأکید بر اعتماد کامل به کمیته داوران و نهادهای مسئول، امیدوار است بررسی چنین صحنه‌هایی به بهبود سطح عملکرد داوری کمک کند و مانع از تکرار اشتباهات در آینده شود؛ موضوعی که حقوق باشگاه‌ها را حفظ کرده و تصویر واقعی از پیشرفت فوتبال امارات را نشان خواهد داد.»