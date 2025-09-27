کارشناس اماراتی: تیم فرهاد مجیدی تمرکز ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح امارات با هدایت فرهاد مجیدی شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و از ۵ بازی در لیگ ادنوک در ۴ دیدار مقابل حریفان خود شکست خورده و تنها یک بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته است. همچنین این تیم در کاپ امارات هم مقابل تیم النصر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در همین حال زمزمه‌های زیادی در رسانه‌های امارات مبنی بر برکناری این مربی ایرانی از باشگاه البطائح مطرح شده است.

عبدالمجید النمر کارشناس فوتبال امارات درباره عملکرد فرهاد مجیدی در فصل گذشته و وضعیت کنونی تیم البطایح اظهار داشت: مجیدی فصل گذشته در البطائح نتایج بسیار خوبی به دست آورد و موفق شد تیم را در مسیر موفقیت قرار دهد. البطائح توانست مقابل تیم‌هایی مانند الشارجه و النصر به پیروزی برسد و تا پایان فصل نتایج مطلوبی کسب کند.

این کارشناس فوتبال امارات تأکید کرد که باید روی این موفقیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد: تیم باید بر پایه بازیکنان فعلی، حفظ ترکیب، جذب بازیکنان جدید و ثبات در کادر فنی ساخته می‌شد و این موضوع می‌توانست موفقیت‌ها را ادامه‌دار کند.

النمر درباره عملکرد تیم البطائح در فصل جدید لیگ ادنوک گفت: شکست ۲ بر یک مقابل العین قابل قبول بود. در هفته دوم البطائح مقابل خورفکان به پیروزی رسید نتیجه‌ای که می‌توانست نقطه شروع خوبی باشد. با این حال تیم پس از آن مقابل عجمان، الوصل و الظفره شکست خورد و این نشان‌دهنده تردید و افت انگیزه در تیم است.

او در پایان افزود: اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم، به نظر من عجمان عملکرد بهتری نسبت به الظفره داشته است، هرچند آنها هم در هفته اول شکست خوردند، اما روند کلی‌شان مثبت‌تر بوده است.