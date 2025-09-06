به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال البطائح و النصر امارات در رقابت‌های جام بانک اسلامی ابوظبی امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود یاران مهدی قایدی در تیم النصر به پایان رسید تا شاگردان فرهاد مجیدی از دور رقابت‌ها حذف شوند.

مجیدی در گفتگو با روزنامه امارات الیوم اظهار داشت: ما کنترل کامل بازی را در دست داشتیم، اما در نیمه نخست از تنها دو حمله النصر، دو گل دریافت کردیم که برخلاف جریان مسابقه بود. با این حال موفق شدیم قبل از پایان نیمه اول اختلاف را به ۲ بر یک کاهش دهیم و همین موضوع انگیزه زیادی برای حمله در نیمه دوم و رسیدن به تساوی به ما داد.

وی افزود: النصر توانست گل سوم را به ثمر برساند که به نظر من نقطه عطف مسابقه بود و امیدهای ما برای بازگشت را از بین برد، هرچند بازیکنانم تلاش بسیار زیادی کردند.

سرمربی ایرانی البطائح همچنین به شرایط دشوار تیمش در این دیدار اشاره کرد و گفت: ما به دلیل مصدومیت چند بازیکن کلیدی شرایط سختی داشتیم. واقعیت این است که بازیکنان جانشین از کیفیت نفرات اصلی برخوردار نیستند و این موضوع انکارناپذیر است. امیدوار بودم آناتولی (مهاجم کامرونی البطائح) در بازی برگشت به میدان برود اما کادر پزشکی به دلیل نگرانی از تشدید مصدومیت، اجازه حضور او را نداد.

مجیدی در پایان خاطرنشان کرد: حذف زودهنگام البطائح از جام هیچ تأثیر منفی‌ای روی عملکرد این تیم در لیگ «ادنوک» نخواهد داشت. وظیفه من ارتقای سطح تیم و آماده‌سازی بازیکنان برای نمایش قدرتمند مقابل همه رقباست و در همین مسیر به کار ادامه خواهیم داد.