فرهاد مجیدی به دنبال جذب وینگر غیر اماراتی برای البطائح

طبق اعلام عضو کمیته فنی باشگاه البطائح، مدیران این باشگاه اماراتی به درخواست فرهاد مجیدی به دنبال جذب یک وینگر خارجی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «alkhaleej»، «عبدالعزیز المازمی» عضو کمیته فنی باشگاه البطائح تأکید کرد که قراردادهای انجام شده تاکنون مطابق برنامه‌ریزی‌های هیئت مدیره به ریاست «محمد عبدالله بن حلیس الکتبی» و کمیته فنی بوده و همه اقدامات با توافق و مشورت با سرمربی تیم فرهاد مجیدی صورت گرفته است.

وی گفت: ما ترجیح دادیم در قراردادها شتاب‌زده عمل نکنیم و تنها در صورت نیاز و به افرادی که به تیم از نظر فنی کمک می‌کنند، اقدام به جذب کنیم. ما به سیاست انباشتن بازیکن اعتقادی نداریم. در حال حاضر تیم ترکیبی از بازیکنان با تجربه، جوان و بازیکنان بومی دارد. سه بازیکن بین‌المللی در تیم حضور دارند و احتمالاً در آینده بازیکنان بیشتری از باشگاه ما به تیم‌های ملی دعوت خواهند شد.

المازمی همچنین خاطرنشان کرد که پنجره انتقالات همچنان باز است و گزینه‌ها در تابستان و زمستان برای باشگاه وجود دارد.

وی یادآور شد که البطائح در این فصل با دروازه‌بان‌ها حمود حویج و عبدالرحمن العامری، مدافع چپ جیانلوکا و هافبک عمر کیتا (به صورت قرضی از شباب الاهلی) قرارداد بسته است.

المازمی افزود: تیم هنوز به یک بازیکن حرفه‌ای خارجی نیاز دارد و ما در تلاش هستیم یک وینگر راست به تیم اضافه کنیم. اما همان‌طور که گفتم، ترجیح می‌دهیم عجله نکنیم و امیدوارم کمیته فنی و کادر فنی در انتخاب بازیکنی که بتواند به تیم کمک کند، موفق باشند، چه بازیکن خارجی و چه بازیکنان مقیم که بسته به نیاز تیم جذب می‌شوند.

