فرهاد مجیدی به دنبال جذب وینگر غیر اماراتی برای البطائح

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «alkhaleej»، «عبدالعزیز المازمی» عضو کمیته فنی باشگاه البطائح تأکید کرد که قراردادهای انجام شده تاکنون مطابق برنامه‌ریزی‌های هیئت مدیره به ریاست «محمد عبدالله بن حلیس الکتبی» و کمیته فنی بوده و همه اقدامات با توافق و مشورت با سرمربی تیم فرهاد مجیدی صورت گرفته است.

وی گفت: ما ترجیح دادیم در قراردادها شتاب‌زده عمل نکنیم و تنها در صورت نیاز و به افرادی که به تیم از نظر فنی کمک می‌کنند، اقدام به جذب کنیم. ما به سیاست انباشتن بازیکن اعتقادی نداریم. در حال حاضر تیم ترکیبی از بازیکنان با تجربه، جوان و بازیکنان بومی دارد. سه بازیکن بین‌المللی در تیم حضور دارند و احتمالاً در آینده بازیکنان بیشتری از باشگاه ما به تیم‌های ملی دعوت خواهند شد.

المازمی همچنین خاطرنشان کرد که پنجره انتقالات همچنان باز است و گزینه‌ها در تابستان و زمستان برای باشگاه وجود دارد.

وی یادآور شد که البطائح در این فصل با دروازه‌بان‌ها حمود حویج و عبدالرحمن العامری، مدافع چپ جیانلوکا و هافبک عمر کیتا (به صورت قرضی از شباب الاهلی) قرارداد بسته است.

المازمی افزود: تیم هنوز به یک بازیکن حرفه‌ای خارجی نیاز دارد و ما در تلاش هستیم یک وینگر راست به تیم اضافه کنیم. اما همان‌طور که گفتم، ترجیح می‌دهیم عجله نکنیم و امیدوارم کمیته فنی و کادر فنی در انتخاب بازیکنی که بتواند به تیم کمک کند، موفق باشند، چه بازیکن خارجی و چه بازیکنان مقیم که بسته به نیاز تیم جذب می‌شوند.