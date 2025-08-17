تسهیلات ساخت و خرید مسکن ایثارگران به کجا رسید؟

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران اظهار داشت: به استناد بند ت ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در اجرای ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حداکثر تا پایان خرداد هر سال شرایط پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن ایثارگران را اعلام و پرداخت کند.

وی افزود: بنیاد شهید نیز مطابق سنوات گذشته پیشنهاد تسهیلات مسکن هر واحد مسکونی را بر اساس نرخ تورم به دولت داده و پس از بررسی و اخذ نظرات دستگاه‌های متولی نهایتاً در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است. اما سازمان برنامه بودجه تاکنون نسبت به صدور تضمین نامه برای بانک‌های عامل اقدام نکرده است این در حالی است که بانک مرکزی بانک‌های عامل و توزیع سهمیه را تعیین کرده است.

نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله خیلی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران واحد مسکونی پیش خرید کرده اند و منتظر ابلاغ این تسهیلات هستند. در صورت عدم صدور تضمین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور موجبات ضرر و زیان و تضییع حقوق ایثارگران فراهم می‌گردد.

وی بیان داشت: انتظار می‌رود با توجه به تصویب موضوع در هیئت وزیران و نگاه مثبت دولت به ایثارگران و تأمین مسکن برای آحاد جامعه، هر چه سریع‌تر اقدام فوری از سوی سازمان برنامه بودجه به عمل آید. مجلس آمادگی دارد در صورت کم کاری هر یک از حوزه‌ها به مسئله ورود کند.