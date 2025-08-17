به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی روز گذشته تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم مانند نفس کشیدن، دروغ میگوید.
وی اضافه کرد: نتانیاهو اهمیتی به امنیت ما نمیدهد بلکه امنیت شخصی و زندگی سیاسی او مهم است.
باراک تصریح کرد: نتانیاهو وارد یک جنگ بیهوده شده که هدف از آن فرار از جلسات دادگاهش است. او ترامپ و تیمش را قانع کرده که تل آویو تنها در برابر ۲ گزینه قرار دارد؛ یا در برابر حماس تسلیم شود یا تا آخر بجنگد.
وی اضافه کرد: ترامپ هیچ چیزی از مسائل نظامی نمیداند و به صورت کامل به نتانیاهو متکی است. ما هرگز نمیتوانیم به این روش حماس را نابود کنیم.
