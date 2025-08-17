تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه چالش اصلی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران و همزمان با روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» (۲۲ مرداد)، این مناسبت را به فعالان تشکل‌ها، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و سندیکاهای اقتصادی کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که تشکل‌ها بتوانند در جایگاه واقعی خود، مشورت‌های مؤثر و کاربردی به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارائه دهند.

وی تأکید کرد: در دوره دهم فعالیت اتاق ایران، هیئت رئیسه و نمایندگان با عزم جدی در حمایت از تشکل‌ها گام برمی‌دارند. تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اتاق برای دسترسی به دیدگاه‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار محسوب می‌شوند و از آنجا که رئیس‌جمهور نیز همواره بر استفاده از نظر متخصصان تأکید داشته است، انتظار می‌رود در دولت چهاردهم، نقش این تشکل‌ها در حل مسائل اقتصادی پررنگ‌تر شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: انتخابات رئیس و نواب رئیس کمیسیون‌های تخصصی ۲۰ گانه اتاق ایران در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد برگزار خواهد شد. این کمیسیون‌ها طی دو سال اخیر در قالب نشست‌ها، همایش‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نقش فعالی در جریان‌سازی کارشناسی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی ایفا کرده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیش‌رو با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای و تخصص‌گرایی، به تقویت بیش از پیش جایگاه کمیسیون‌ها منجر شود.

گزارش شامخ و پایش ملی محیط کسب‌وکار

رئیس اتاق ایران در ادامه به تازه‌ترین گزارش «شامخ» اشاره کرد و گفت: این شاخص که وضعیت تولید و روند فعالیت‌های اقتصادی را رصد می‌کند، در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به خردادماه نشانه‌هایی از بهبود و بازگشت از شرایط سخت گذشته را نمایان کرده است. با این حال برای رسیدن به رونق اقتصادی همچنان نیازمند تصمیمات و اقدامات بیشتری هستیم.

وی همچنین به نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴ پرداخت و توضیح داد: وضعیت نسبت به زمستان ۱۴۰۳ اندکی بهتر شده اما همچنان چالش‌هایی همچون ناپایداری شرایط، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها باقی است، بنابراین خواستار توجه جدی سیاست‌گذاران به این مسائل هستیم.

به گفته او، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرد، چراکه بسته‌های حمایتی اخیر وزارت صمت بیشتر به نفع واحدهای بزرگ طراحی شده بود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارند، تأکید کرد: این کسب‌وکارها ستون اصلی اشتغال و تولید غیرنفتی هستند اما در حوزه تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی توان کافی ندارند و باید تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از آنها اندیشیده شود.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، از آغاز دوباره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از شش سال به عنوان روزنه امید برای فعالان اقتصادی یاد کرد و گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پذیرش کنوانسیون CFT نیز می‌تواند گام مهمی در راستای اعتمادسازی و شفافیت مالی در سطح بین‌المللی باشد و مسیر تعاملات اقتصادی ایران با جهان را هموارتر سازد.

تأکید بر دیپلماسی اقتصادی

رئیس اتاق ایران در ادامه بر موضع همیشگی این نهاد در حمایت از مذاکرات و تنش‌زدایی بین‌المللی با حفظ منافع ملی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید در برابر عملیات روانی دشمنان که هر روز شکل تازه‌ای پیدا می‌کند، هوشیار باشند.

به گفته وی، رژیم صهیونیستی حتی در شرایط توقف درگیری‌ها نیز تلاش می‌کند با جنگ روانی سایه تهدید را بر افکار عمومی مردم ایران حفظ کند.

او افزود: هر اقدامی برای تقویت شبکه‌های اقتصادی منطقه‌ای و همکاری با همسایگان، می‌تواند امنیت ملی و اقتصادی کشور را افزایش دهد. حسن‌زاده تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی باید در این مسیر به اجماع و همکاری‌های پایدار منطقه‌ای دست یابد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از بهترین راه‌های عبور از شرایط کنونی، تکیه بر دیپلماسی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است. او اعلام آمادگی کرد که اتاق ایران با همکاری وزارت امور خارجه در این زمینه نقشی فعال بر عهده گیرد تا آینده‌ای روشن‌تر برای کشور و فعالان اقتصادی رقم بخورد.