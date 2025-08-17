  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

رطوبت نفس‌گیر در خوزستان؛ آبادان با ۹۸ درصد در صدر

اهواز - صبح امروز رطوبت بالای ۹۰ درصد در چندین شهر خوزستان به ثبت رسید و پدیده شرجی تا اواسط هفته جاری در این استان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی خوزستان، صبح امروز یکشنبه، میزان رطوبت در شهرهای آبادان به ۹۸ درصد، شادگان ۹۰ درصد، بندر ماهشهر ۸۹ درصد و اهواز ۸۴ درصد رسید که نشان‌دهنده شرایط شرجی شدید در این مناطق است.

همچنین، رطوبت در شهرهای بستان ۷۶ درصد، هویزه ۷۴ درصد، هندیجان ۷۱ درصد و رامشیر ۷۰ درصد ثبت شد. در سایر شهرها نیز میزان رطوبت شامل دزفول و شوش ۶۶ درصد، رامهرمز ۵۸ درصد، گتوند ۵۶ درصد، امیدیه ۵۴ درصد و شوشتر ۵۰ درصد گزارش شده است.

در همین حال، شهرهای لالی و بهبهان با ۴۸ درصد، ایذه ۴۶ درصد، آغاجاری ۴۴ درصد، دهدز ۴۲ درصد، حسینیه اندیمشک ۳۸ درصد و مسجدسلیمان با ۳۶ درصد رطوبت کمتری را تجربه کردند.

