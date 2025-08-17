به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی خوزستان، صبح امروز یکشنبه، میزان رطوبت در شهرهای آبادان به ۹۸ درصد، شادگان ۹۰ درصد، بندر ماهشهر ۸۹ درصد و اهواز ۸۴ درصد رسید که نشان‌دهنده شرایط شرجی شدید در این مناطق است.

همچنین، رطوبت در شهرهای بستان ۷۶ درصد، هویزه ۷۴ درصد، هندیجان ۷۱ درصد و رامشیر ۷۰ درصد ثبت شد. در سایر شهرها نیز میزان رطوبت شامل دزفول و شوش ۶۶ درصد، رامهرمز ۵۸ درصد، گتوند ۵۶ درصد، امیدیه ۵۴ درصد و شوشتر ۵۰ درصد گزارش شده است.

در همین حال، شهرهای لالی و بهبهان با ۴۸ درصد، ایذه ۴۶ درصد، آغاجاری ۴۴ درصد، دهدز ۴۲ درصد، حسینیه اندیمشک ۳۸ درصد و مسجدسلیمان با ۳۶ درصد رطوبت کمتری را تجربه کردند.