مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: ایستگاه بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، توده هوای گرم که از امروز وارد استان شده تا پایان هفته ماندگار خواهد بود و سبب افزایش دمای میانگین بین ۲ تا چهار درجه خواهد شد.

معتمدی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بعدازظهر امروز در مناطق غربی و جنوبی، افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق مرتفع استان وجود دارد.