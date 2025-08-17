شمار زائران اربعین به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان حرم حضرت ابوالفضل (ع)، امسال تعداد زائران اربعین را ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۲۴ نفر اعلام کرد، این در حالی است که با توجه به گرمای هوا، تعداد زائران امسال بسیار کم‌تر از سال‌های گذشته پیش‌بینی شده بود.

سال گذشته این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۲۵ نفر از کشورهای مختلف اعلام شده بود. سال ۱۴۰۲ این آمار، ۲۲ میلیون و ۱۹ هزار و ۱۴۶ نفر و سال ۱۴۰۱ هم ۲۲ میلیون و ۱۹۸ هزار ۶۴۰ هزار نفر در اربعین بود.

ستاد مرکزی اربعین نیز اعلام کرده است بیش از ۳ میلیون ایرانی در مراسم پیاده‌روی اربعین در عراق حضور داشته‌اند.