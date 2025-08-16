  1. جامعه
حضور بیش از ۲۱ میلیون زائر در ۲۰ روز نخست ماه صفر در کربلای معلی

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: امسال ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار زائر در مراسم اربعین حسینی حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت و عتبه عباسیه، امسال تعداد زائران اربعین را ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۲۴ نفر اعلام کرد و این در حالی است که با توجه به گرمای هوا برخی پیش‌بینی می‌کردند که تعداد زائران امسال بسیار کم‌تر از سال‌های گذشته باشد.

سال گذشته این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۲۵ نفر از کشورهای مختلف بود.

البته بر اساس آمار در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲ میلیون و ۱۹ هزار و ۱۴۶ نفر و سال ۱۴۰۱ هم ۲۲ میلیون و ۱۹۸ هزار ۶۴۰ هزار نفر در ایام اربعین به زیارت تمام حسین علیه‌السلام مشرف شدند.

امسال هم بر اساس آمار ستاد مرکزی اربعین بیش از ۳ میلیون ایرانی در این حماسه عظیم شرکت کردند.

