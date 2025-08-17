تردد بیش از ۱۰۸ هزار نفر از مرز خسروی طی دو روز گذشته

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای ترددها در مرز خسروی اظهار کرد: تنها در روز سهشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴، تعداد ۶۵ هزار و ۹۹۴ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شدند و در همین روز یکهزار و ۴۰ نفر از همین مرز به سمت عراق خارج شدند.
وی افزود: در روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه نیز شاهد ورود ۴۰ هزار و ۱۸۷ نفر مسافر به کشور بودیم و در مقابل، ۹۶۶ نفر از زائران و مسافران از مرز خسروی خارج شدند.
خسروی با اشاره به جمعبندی دو روزه ترددها خاطرنشان کرد: در مجموع طی روزهای ۲۴ و ۲۵ مردادماه، آمار مسافران ورودی از مرز خسروی به ۱۰۶ هزار و ۱۸۱ نفر رسیده است، در حالی که طی این مدت دو هزار و ۶ نفر نیز از کشور خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تأکید کرد: مجموع کل تردد مسافران در این دو روز به عدد چشمگیر ۱۰۸ هزار و ۱۸۷ نفر رسیده که بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه مرز خسروی در جابهجایی زائران و مسافران است.
وی در پایان با اشاره به آمادگی دستگاههای خدماترسان در مرز خسروی گفت: تمام تلاشها بر این است تا تردد زائران در نهایت امنیت، آرامش و با سهولت انجام گیرد و آمار بالای ترددها نیز نشاندهنده شرایط مساعد و مدیریت مناسب در این مرز بینالمللی است.
