به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدرویسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم برنامهریزی در بحث تیمداری اظهار کرد: باشگاهها باید پیش از حضور در لیگهای ورزشی از توان مالی، زیرساخت و برنامهریزی لازم برخوردار باشند، زیرا طبق قانون، دستگاههای اجرایی هیچ تعهدی برای حمایت مالی از تیمها ندارند.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، تأمین هزینهها و اداره تیمهای ورزشی بهطور کامل مسئولیت باشگاههاست و ادارهکل در این زمینه دخالتی ندارد.
خدرویسی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برخی تیمها با نام بخش خصوصی وارد لیگ شدند اما در میانه راه با ناتوانی در تأمین مخارج و حاشیهسازی، تلاش کردند ادارهکل را تحت فشار بگذارند. این روند خلاف قانون و موجب تنش و بینظمی در ورزش استان است.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با هشدار به مدیران تیمها گفت: باشگاههایی که توان مالی یا برنامهریزی ندارند، نباید وارد لیگ شوند تا از بروز بحران و خدشه به اعتبار ورزش استان جلوگیری شود.
وی یادآور شد: فصل گذشته با وجود محدودیتها، ادارهکل سالن تمرین و مسابقه را بهصورت رایگان در اختیار تیمهای فوتسال مقاومت و عمران بتن و تیمهای فوتبال پاس و آریان گذاشت، در حالی که طبق قانون این وظیفه بر عهده باشگاههاست.
معاون ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان همدان همچنین با اشاره به تجربه سایر استانها گفت: باشگاههایی مانند سپاهان، استقلال خوزستان و نساجی مازندران خود هزینههای میلیاردی برای زمین چمن و سالن پرداخت میکنند و متکی به ادارهکل نیستند، اما برخی تیمها در همدان حتی کوچکترین امکانات را نیز از ادارهکل مطالبه میکنند که این رویکرد با اصول حرفهای تیمداری مغایرت دارد.
نظر شما