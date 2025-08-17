  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

انتصاب مشاور رسانه‌ای و سرپرست روابط عمومی استانداری کردستان

سنندج- استاندار کردستان طی احکام جداگانه‌ای، طیب‌اله ویسی را به عنوان مشاور امور رسانه‌ای استاندار و مسعود احمدی را به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کردستان طی احکام جداگانه‌ای، طیب‌اله ویسی را به عنوان مشاور امور رسانه‌ای استاندار و مسعود احمدی را به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب کرد.

در حکم انتصاب طیب‌اله ویسی آمده است: با توجه به شایستگی‌ها و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه رسانه، به سمت مشاور امور رسانه‌ای استاندار کردستان منصوب می‌شوید.

همچنین بر اساس حکم صادره برای مسعود احمدی تصریح شده است: تا زمان تعیین معاون روابط عمومی، با حفظ سمت در خبرگزاری ایرنا، به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری کردستان منصوب می‌شوید.

