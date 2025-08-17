یادواره ۲۵۵ شهید ورزشکار استان سمنان برگزار می شود

سید محمد تقی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان شهریور ماه سال جاری همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، ابراز داشت: همزمان با این مراسم ۲۵۵ شهید ورزشکار استان نیز معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم‌ها ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنار فتوت و جوانمردی است، افزود: دیگر هدف عمده این کنگره الگو سازی برای ورزشکاران جوان و نوجوان امروز جامعه است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه این رویداد مهم فرصتی برای بیان دستاوردهای ورزشی است، ابراز داشت: مدال‌آوران و قهرمانان به نسل جدید در این مراسم‌ها معرفی خواهد شد.

علوی با تاکید بر اینکه برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد ورزشی و فرهنگی نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است، تصریح کرد: می‌کوشیم تا اصول فرهنگی و معنوی نیز در خلال این برنامه‌ها رعایت شود.

وی با بیان اینکه می‌بایست مسیر رشد و تعالی جوانان استان سمنان هموار شود، افزود: انتظار می‌رود تا اعضای کنگره نیز به معرفی هر چه بهتر شهدای ورزشکار استان کمک کنند.