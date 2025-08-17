درمانگاه تأمین اجتماعی شرق اصفهان در هرند کلنگ خورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترک ظهر یکشنبه در آئین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سراسری سازمان تأمین اجتماعی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت: استان اصفهان با سه بیمارستان و ۲۷ مرکز درمانگاهی و پلیکلینیک در مجموع ۳۰ مرکز درمانی فعال دارد که با ۶۲۰ تخت بستری به بیمهشدگان خدمات ارائه میکند.
وی با اشاره به پروژههای به بهرهبرداری رسیده اظهار داشت: انبار دارویی بیمارستان دکتر غرضی تکمیل و فضای لازم جهت افزایش ذخایر دارویی استراتژیک استان ایجاد شد. همچنین بخشهای هتلینگ بیمارستان دکتر شریعتی و دکتر غرضی، بخش NICU بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجفآباد مراحل پایانی خود را طی میکنند و بهزودی آماده بهرهبرداری خواهند شد.
درمانگاههای جدید در حال ساخت
سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان با بیان اینکه درمانگاه فعلی فریدونشهر تنها یک ساختمان استیجاری در یکطبقه با امکانات محدود میباشد، افزود: درمانگاه جدید این شهرستان در زمینی گسترده در حال احداث است که شامل اتاقهای متعدد پزشک، آزمایشگاه، داروخانه، اتاق عمل سرپایی و سایر بخشهای ضروری خواهد بود.
وی ادامه داد: درمانگاه شهید برهانیان نیز به مرحله نازککاری رسیده و در صورت تأمین نقدینگی بهموقع، در سال آینده افتتاح خواهد شد. همچنین درمانگاه هرند امروز رسماً عملیات اجرایی خود را آغاز کرد. این درمانگاه با زیربنای ۵۶۰۰ متر مربع و هزینه ساخت ۱۳۰ میلیارد تومان (بهجز تجهیزات) اجرا میشود که تجهیزات آن بهتنهایی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
چالشهای نقدینگی در تکمیل پروژهها
ترک با تأکید بر اینکه برخی پروژهها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشتهاند، گفت: کمبود نقدینگی مانع بهرهبرداری سریع از آنها شده است.
وی افزود: پروژههای بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجفآباد و درمانگاههای دیگر در مراحل تکمیل هستند اما برای نازککاری و نما نیاز به تخصیص نقدینگی دارند.
ترک حساسترین پروژه استان را تکمیل اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی دانست و عنوان کرد: این مدیریت در حال پیگیری روزانه و مستمر جهت اتمام پروژه و بهره برداری برای مراجعین میباشد.
وی همچنین بیان کرد: خرید سه دستگاه تخصصی پزشکی با اعتباری حدود ۱۱۰ میلیارد تومان در دست اقدام است. به گفته او، با توجه به آمار بالای بیماران کلیوی در اصفهان و جنوب کشور، تجهیز مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان به دستگاههای سنگشکن و سیتیاسکن در اولویت قرار دارد.
ضرورت اولویتبندی نقدینگی درمانی در اصفهان
سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان در پایان با تأکید بر اهمیت سهم بالای بیمهشدگان تأمین اجتماعی در استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت بیمهشده استان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، تخصیص اعتبارات و تأمین نقدینگی پروژههای درمانی باید در اولویت قرار گیرد
