خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، مدیریت منابع انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان اصفهان به چالشی جدی تبدیل شده است. کاهش تدریجی تعداد پزشکان متخصص و پرستاران، به ویژه در حوزه‌هایی مانند زنان و زایمان، داخلی و جراحی، موجب شده دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی محدود و زمان انتظار آن‌ها افزایش یابد. کارشناسان معتقدند نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و تمرکز نامتوازن نیروهای متخصص در مراکز شهری، علاوه بر فشار کاری پرستاران، کیفیت و ایمنی ارائه خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

علی ترک، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی تخصص‌ها در مناطق شهری و به ویژه شهرستان‌ها به شدت محدود شده و بیماران برای دریافت خدمات لازم با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی با اشاره به اهمیت حضور پزشکان متخصص در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گفت: کمبود متخصص در حوزه‌هایی مانند زنان و زایمان، داخلی و جراحی باعث شده در بسیاری از شهرستان‌ها بیماران مجبور باشند به شهرهای دیگر مراجعه کنند. در برخی مناطق، حضور متخصص به یک روز در هفته محدود شده و این مسئله باعث طولانی شدن زمان انتظار بیماران و نارضایتی گسترده شده است.

وی افزود: تفاوت تعرفه‌ها و پرداختی‌ها بین بخش خصوصی و دولتی سبب شده بسیاری از متخصصان تمایل چندانی به فعالیت در مراکز ملکی تأمین اجتماعی نداشته باشند. وی توضیح داد که در شرایط فعلی، سازمان برای رفع این مشکل از سیستم ارجاع استفاده می‌کند تا بیماران ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کرده و در صورت نیاز، به متخصص ارجاع داده شوند. این روش تا حدی کارایی دارد اما نمی‌تواند جایگزین حضور مستمر متخصص در همه مراکز شود.

از سوی دیگر، کمبود نیروی پرستار نیز یکی از دغدغه‌های مهم تأمین اجتماعی استان است. ترک بیان کرد که بازنشستگی پرستاران و طولانی بودن فرآیند جذب نیرو، باعث ایجاد خلأهای جدی در مراکز شده است.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در این راستا اظهار کرد: اخیراً سازمان مجوز داده برخی پرستاران بازنشسته با قراردادهای موقت به کار گرفته شوند تا ظرفیت خالی بخش‌ها پر شود، اما این راهکار موقت است و نیاز به آزمون استخدامی و جذب نیروهای جدید برای برطرف شدن کامل مشکل وجود دارد.

وی همچنین به مسئله توزیع متخصصان بین مراکز شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: تمرکز پزشکان در مراکز شهری باعث شده مناطق محروم از خدمات تخصصی کافی محروم بمانند.

ترک توضیح داد: در برخی مناطق، خدمات تخصصی تنها به صورت سرپایی ارائه می‌شود و بیماران برای اعمال جراحی یا بستری، به مراکز اصلی استان منتقل می‌شوند که این امر هزینه و زمان بیماران را افزایش می‌دهد.

به گفته سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان، سازمان در حال مذاکره با دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای ذی‌ربط برای افزایش ظرفیت حضور متخصصان در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار است.

وی افزود: با پیگیری مجوزها و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان به تدریج کمبود متخصصان را کاهش داد و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی را بهبود بخشید.

ترک در ادامه گفت: پرستاران و متخصصان با کیفیت، ستون اصلی ارائه خدمات درمانی هستند و کمبود این نیروها می‌تواند به افزایش فشار کاری پرستاران موجود و کاهش کیفیت خدمات منجر شود.

وی تأکید کرد: وضعیت کنونی موجب شده برخی بیمارستان‌ها با ضریب اشغال تخت بالای ۸۵ درصد فعالیت کنند، رقمی که می‌تواند ایمنی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد و نیاز فوری به نیروهای جدید را نشان می‌دهد.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اقدامات موقت افزود: استفاده از نیروهای بازنشسته، عقد قراردادهای موقت و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای جذب تجهیزات پزشکی و حمایت از مراکز، تنها بخشی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای کاهش فشار است. با این حال، راهکار پایدار، جذب مستمر نیروی متخصص و پرستار جدید است که نیازمند اصلاح ساختاری و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت سازمان و وزارت بهداشت می‌باشد.

وی همچنین به کمبود متخصص در حوزه دندانپزشکی به ویژه برای کودکان اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های بیمه‌ای و سیاست‌های تعهدات سازمان سبب شده بسیاری از خدمات دندانپزشکی به شکل ناکافی ارائه شود.

ترک توضیح داد: عدم پرداختی کافی به دندانپزشکان و مشکلات جذب نیرو، مانع توسعه این بخش شده و نارضایتی بیمه‌شدگان را افزایش داده است.

وی در ادامه گفت: کمبود نیروی متخصص به بخش تصویربرداری و آزمایشگاه نیز سرایت کرده است. برخی تجهیزات پزشکی مانند دستگاه ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن، اگرچه در مراکز تأمین اجتماعی وجود دارد، اما کمبود متخصص برای انجام و تفسیر نتایج باعث شده دسترسی بیماران محدود شود.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأکید کرد: آموزش پرسنل و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات، یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای مدیریت این کمبودها است.

کارشناسان بر این باورند که استمرار کمبود نیروهای متخصص و پرستار در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، به کاهش کیفیت خدمات و طولانی شدن زمان انتظار بیماران منجر می‌شود. این مسئله در مناطق محروم استان و شهرستان‌ها بیشتر احساس می‌شود و بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات ضروری مجبور به جابه‌جایی طولانی و پرداخت هزینه‌های اضافی می‌شوند.

ترک گفت: توسعه پایدار مراکز درمانی و افزایش ظرفیت نیروی انسانی، نیازمند همکاری همه ارکان سازمان، وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس است. وی تأکید کرد که تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص منابع کافی، می‌توان بحران کمبود متخصصان و پرستاران در تأمین اجتماعی اصفهان را حل کرد و خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه داد