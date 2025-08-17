به گزارش خبرگزاری مهر نقل از تایمز آف ایندیا، کالج بارنارد (یکی از قدیمی‌ترین کالج‌های زنان در جهان) به گروهی از دانشگاه‌ها پیوسته است که هوش مصنوعی را مستقیماً در زندگی دانشجویی ادغام می‌کنند. از ابتدای آگوست دانشجویان این دانشگاه می‌توانند از طریق حساب‌های ایمیل کالج خود به «جمنای» Gemini و «نوت‌بوک ال ام» NotebookLM گوگل دسترسی داشته باشند. این گام بخشی از توافق‌نامه گسترده‌تر با گوگل است و با هدف ارائه «سطح پایه سواد هوش مصنوعی» به هر دانشجو در نظر گرفته شده است.

این حرکت در انزوا اتفاق نمی‌افتد. در سراسر ایالات متحده، دانشگاه‌ها در حال رقابت برای ادغام ابزارهای هوش مصنوعی، مسیرهای توسعه حرفه‌ای و آموزش اخلاقی در ارائه‌های دانشگاهی خود هستند که نشان می‌دهد مهارت هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک مهارت اصلی دانش‌آموختگان است.

چارچوب سواد هوش مصنوعی در کالج بارنارد

رویکرد بارنارد فراتر از صرفاً فراهم کردن دسترسی به پلتفرم‌های هوش مصنوعی است. این کالج یک چارچوب سواد هوش مصنوعی در چهار سطح تدوین کرده است و در آموزش دانشجویان و اساتید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چارچوب این فرآیند از آگاهی پایه از مفاهیم هوش مصنوعی تا کاربردهای پیشرفته و خاص هر رشته تحصیلی پیشرفت می‌کند و در نهایت به ارزیابی انتقادی و استفاده اخلاقی از این ابزار می‌رسد. به این معنا که در مرحله اول افراد با مفاهیم پایه هوش مصنوعی آشنا می‌شوند، سپس کابردهای خاص و پیشرفته هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف را یاد می‌گیرند. همچنین آموزش می‌بیننند که چگونه می‌توانند به طور انتقادی به ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی نگاه کنند.

در نهایت با توجه به جنبه‌های اخلاقی هوش مصنوعی آشنا می‌شوند. کارگاه‌ها، استودیوهای هوش مصنوعی و جلسات یادگیری مشارکتی که برای ترم پاییز برنامه‌ریزی شده‌اند، با این ساختار همسو هستند و تضمین می‌کنند که دانشجویان شایستگی‌های چندلایه‌ای (ترکیبی از دانش نظری، مهارت‌های عملی و تحلیلی) را کسب کنند.

دانشگاه کلمبیا: مسیرهای حرفه‌ای برای رهبری در هوش مصنوعی

ابتکارات هوش مصنوعی دانشگاه کلمبیا شامل ابزارهای دانشگاهی تا آموزش‌های متمرکز بر صنعت است. این دانشگاه یک برنامه گواهینامه حرفه‌ای در هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد که شامل یادگیری ماشین، روباتیک و سیستم‌های هوشمند است و برای متخصصان و رهبران فناوری طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند به صورت آنلاین یا به صورت حضوری در آن شرکت کنند. این برنامه شرکت‌کنندگان و متخصصان را قادر می‌کند تا مهارت هوش مصنوعی خود را عمیق‌تر کنند.

در کنار این، دانشگاه کلمبیا همچنان به ارائه منابع هوش مصنوعی مانند «سی یو جی پی تی» CU-GPT (جدیدترین فناوری هوش مصنوعی مولد دانشگاه کلمبیا است) و «چت» CHAT (پلتفرم چت پیشرفته هوش مصنوعی دانشگاه کلمبیا که برای ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر به جامعه کلمبیا در نحوه استفاده از هوش مصنوعی مولد طراحی شده است) و همچنین دسترسی به اجوکیشن چت جی پی تی (Education ChatGPT) ادامه می‌دهد. مرکز آموزش و یادگیری این دانشگاه از اساتید در ایجاد تکالیفی که ابزارهای هوش مصنوعی را با تفکر انتقادی ترکیب می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

دانشگاه نیویورک: دسترسی به هوش مصنوعی در گروه‌های سنی و رشته‌های مخلتف

دانشگاه نیویورک در حال ارتقای سواد هوش مصنوعی در سطوح مختلف تحصیلی است. دانشگاه نیویورک یک برنامه تابستانی پیش‌کالج را اجرا می‌کند که آموزش کدنویسی در پایتون، نام‌پای (NumPy) و پای‌تورچ (PyTorch) را با بحث‌هایی در مورد اخلاق هوش مصنوعی و کار عملی در پروژه ترکیب می‌کند. مخاطبان هدف این برنامه دانش‌آموزان دبیرستانی که به دنبال مواجهه زودهنگام با هوش مصنوعی هستند.

علاوه بر این، دانشکده مهندسی تاندون دانشگاه نیویورک و سایر بخش‌های آن، برنامه‌های تابستانی دبیرستانی و کارگاه‌های بین‌رشته‌ای را ارائه می‌دهند که برای ادغام هوش مصنوعی در زمینه‌های متنوعی مانند مراقبت‌های بهداشتی، رسانه و سیاست عمومی طراحی شده‌اند. این دانشگاه همچنین به جامعه خود دسترسی به جمنای Gemini و نوت‌بوک ال ام NotebookLM را همراه با راهنمایی در مورد استفاده مسئولانه فراهم می‌کند.

موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی): مسیرهای متعدد به سوی تسلط بر هوش مصنوعی

ام آی تی یک اکوسیستم یادگیری هوش مصنوعی ایجاد کرده که برای فراگیران فنی و غیر فنی طراحی شده است. این دانشگاه برنامه گواهی‌نامه حرفه‌ای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را ارائه می‌کند که به پوشش مباحث پیشرفته می‌پردازد و به فارغ‌التحصیلان گواهی رسمی اعطا می‌کند. همچنین برای افرادی که زمینه کدنویسی ندارند، مسیرهای آموزشی هوش مصنوعی با نیاز اندک به کدنویسی یا بدون کدنویسی را فراهم می‌کند تا این فناوری برای حرفه‌ای‌ها در زمینه‌های غیرفنی نیز قابل دسترس باشد.

دانشگاه ام آی تی به تعهد خود به دسترسی جهانی ادامه می‌دهد و دوره‌های پایه‌ای هوش مصنوعی را به صورت آنلاین برای فراگیران در سراسر جهان ارائه می‌کند. در دانشگاه نیز ابزارهای تائیدشده‌ای مانند Adobe Firefly، AWS Bedrock، Azure OpenAI و Google Gemini تحت راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی سختگیرانه در دسترس هستند.

ابتکار هوش مصنوعی مسئولانه برای توانمندسازی اجتماعی و آموزش (RAISE) شامل برنامه‌های جهانی مانند FutureMakers و Day of AI است که به بیش از یک میلیون دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه ارائه می‌شود. این ابتکار به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با فناوری‌های هوش مصنوعی آشنا شوند و مهارت‌های لازم را برای استفاده از این فناوری‌ها در زندگی روزمره و آینده شغلی خود به دست آورند.

چرا این مسابقه سرعت گرفته است؟

شرکت‌های فناوری به این روند دامن می‌زنند. گوگل طی سه سال یک میلیارد دلار برای ارائه ابزارهای هوش مصنوعی، منابع ابری و آموزش به بیش از ۱۰۰ دانشگاه آمریکایی اختصاص داده است. OpenAI و Anthropic برای مشارکت با یکدیگر رقابت می‌کنند و پلتفرم‌های خود را به صورت رایگان در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهند و از طرح‌های تحقیقاتی حمایت می‌کنند.

استدلال علمی برای هوش مصنوعی نیز در حال قوی‌تر شدن است. نشان داده شده است که معلمان خصوصی هوش مصنوعیِ با طراحی خوب، عملکرد دانش‌آموزان را در رشته‌های خاص بهبود می‌بخشند، با این حال معلمان و دانشگاه‌ها همچنان با سوالاتی در مورد سرقت ادبی، وابستگی بیش از حد و کاهش تفکر مستقل دست و پنجه نرم می‌کنند.

مسیر پیش رو

پذیرش ابزارهای هوش مصنوعی توسط بارنارد و چارچوب سوادآموزی ساختاریافته‌اش، آن را در کنار مؤسساتی مانند کلمبیا، دانشگاه نیویورک و دانشگاه MIT در تعریف مجدد معنای دانش‌آموخته «آماده برای شغل» در عصر هوش مصنوعی قرار می‌دهد. اگرچه استراتژی‌های این دانشگاه‌ها متفاوت است، بارنارد با مدل سوادآموزی چندسطحی، کلمبیا با گواهینامه‌های حرفه‌ای، دانشگاه نیویورک با آموزش زودهنگام و ام آی تی با تسلط فنی و دسترسی جهانی؛ همگی آن‌ها یک هدف مشترک دارند. این‌که اطمینان پیدا کنند دانشجویان نه تنها با دسترسی به هوش مصنوعی، بلکه با توانایی استفاده انتقادی، اخلاقی و مؤثر از آن، دانشگاه را ترک می‌کنند.