۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

مرور چهار فیلم از کامران شیردل در موزه سینما

 فیلم‌های «آیینه‌ها»، «تنهایی اول»، «ندامتگاه (زندان زنان)» و «قلعه» ساخته کامران شیردل روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۸، در موزه سینما نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، دوشنبه ۲۴ شهریور، چند فیلم از کامران شیردل مستندساز فقید سینمای ایران، در سالن فردوس به نمایش در می‌آید. این نمایش‌ها در راستای گرامیداشت آثار این فیلمساز و همراه با نگاه تحلیلی به سینمای مستند ایران برگزار می‌شود.

این برنامه شامل نمایش فیلم‌های «آیینه‌ها»، «تنهایی اول»، «ندامتگاه (زندان زنان)» و «قلعه» است. همچنین، ویدئوهایی از این مستندساز به همراه گفتگو با پیروز کلانتری پخش می‌شود.

این برنامه با عنوان «بازنگاه هاشور» با همکاری پلتفرم هاشور، موزه سینما و انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند برگزار می‌شود و این چهار مستند روز دوشنبه ۲۴ شهریور در پلتفرم هاشور نیز به نمایش درمی‌آیند.

این برنامه روز دوشنبه ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

ندا زنگینه

