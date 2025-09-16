به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با حضور جواد طوسی سینمای دفاع مقدس در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی و روز یکشنبه ۳۰ شهریور با حضور اکبر نبوی سینمای دفاع مقدس در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار می‌گیرد.

پیش از برگزاری نشست، فیلم مستند سینمایی «پرده‌خوانی سینمای جنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آریان عطارپور به نمایش درمی‌آید.

مستند «پرده‌خوانی سینمای جنگ» در چهار قسمت و با حضور چهره‌هایی همچون جواد طوسی، رامتین شهبازی، حسین فلاح، محمدعلی باشه‌آهنگر، دانش اقباشاوی، سحر عصر آزاد، آریا قریشی، حسن نجاریان، حسین زندباف، سید باقر نبوی ساخته شده است.

در این مستند به دوران و نحوه شکل‌گیری، بلوغ و ثبوت سینمای جنگ و دفاع مقدس پرداخته شده است.

در ابتدای برگزاری هر ۲ نشست تخصصی از ساعت ۱۶ مستند «پرده‌خوانی سینمای جنگ» به نمایش درمی‌آید و پس از نمایش فیلم حدود ساعت ۱۸ نشست تخصصی برگزار می‌شود.

نشست تخصصی بررسی چهار دهه سینمای دفاع مقدس در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.