کشف انبار دپوی کالای قاچاق در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری مأموران انتظامی عسلویه با کسب خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یک انبار در شهر نخل تقی رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از انبار مذکور انواع لوازم آرایشی، یک دستگاه موتور سنگین کاوازاکی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۳ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.