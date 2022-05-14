انبارهای قاچاق و احتکار در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپو دوچرخه قاچاق در یک انبار در شهرستان بوشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار تعداد ۸۵۸ دستگاه دوچرخه خارجی در سایزهای مختلف، تعداد ۹۸ دستگاه اسکوتر خارجی و تعداد ۱۰۰ قطعه لوازم یدکی دوچرخه به ارزش ۳۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال که همگی فاقد مجوز بوده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.

سوسنی افزود: در راستای اجرای طرح برخورد با جرایم اقتصادی با اولویت مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت محور، بازرسی از واحدهای صنفی و انبارهای کالا در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها موفق شدند، طی ۷۲ ساعت گذشته در یک عملیات هماهنگ ۳۷ تن شکر، ۲۳ تن روغن خوراکی و ۲۲۰ تن مرغ کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این رابطه هفت باب انبار در سطح استان پلمب و هفت نفر به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش این مقدار کالای کشف شده ۱۴۹ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: پلیس شبانه روز برای دفاع از آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم تلاش کرده و اجازه فعالیت به افراد سودجو و قانون شکن نمی‌دهد.