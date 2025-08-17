به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر یکشنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی هفته دولت شهرستان گناوه اظهار کرد: در پروژه‌های اجرایی و افتتاحی علاوه بر مباحث ارقامی، باید موضوع کمیت وکیفی سازی را همزمان مدنظر قرار دهیم.

وی با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: تعامل و همکاری ادارات در بزرگداشت هفته دولت از جمله پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار گناوه گفت: در اجرای برنامه‌های امسال گرامیداشت هفته دولت باید همانند دهه مبارک فجر پارسال، با همکاری، تعامل و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، موفق عمل کنیم‌.

نماینده عالی دولت در گناوه از مدیران ادارات و نهادهای این شهرستان خواست علاوه بر تعامل و همکاری تنگاتنگ با دبیر و مجموعه ستاد گرامیداشت هفته دولت، در مراسم‌های این ایام حضوری پررنگ داشته باشند.

در این نشست کریم خلیفه لیراوی معاون هماهنگی عمرانی فرمانداری گناوه به عنوان دبیر ستاد گرامیداشت هفته دولت، رضا سیفی رئیس اداره استاندارد و حسین بهروزی به ترتیب مسئولان کمیته اجرایی و پشتیبانی و اطلاع رسانی این هفته معرفی شدند.