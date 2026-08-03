فرماندار گناوه: پروژه های هفته دولت نماد تداوم خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست بررسی پروژه های هفته دولت، اظهار کرد: باید تلاش شود پروژه هایی که در مراحل پایانی قرار دارند و مشکلات جزیی دارند تا هفته دولت آماده بهره برداری شوند.

فرماندار گناوه افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، پروژه‌های متعدد و قابل توجهی در گرامیداشت هفته دولت افتتاح خواهند شد که تا قبل از فرا رسیدن این هفته به اطلاع مردم شریف شهرستان رسانده می شود.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه ادامه داد: هر پروژه‌ای که در مناسبت های سال بخصوص هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد، برای مردم ارزشمند است و می‌تواند بخشی از نیازهای شهرستان را برطرف و به توسعه و پیشرفت منطقه کمک شایانی کند.

اسفندیاری بر ضرورت همدلی و همکاری میان مدیران تاکید کرد و افزود: هدف اصلی مجموعه دولت در شهرستان ،جلب رضایتمندی مردم است.

وی اظهار کرد: شهرستان گناوه همواره در حوزه‌های مختلف جزو شهرستان‌های برتر استان بوده و این جایگاه حاصل تلاش، همدلی و مسئولیت‌پذیری مدیران است.

فرماندار گناوه ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه حوزه عمرانی فرمانداری، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی از مدیران خواست با همکاری و هم‌ افزایی بیشتر، در مسیر رفع مسائل و تأمین نیازهای شهرستان گام بردارند.