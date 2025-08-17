کشف ۴۹ کیلو تریاک در اصفهان

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اقدامات هوشمندانه و رصد اطلاعاتی دقیق از انتقال ۲ محموله مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه مأموران پلیس با حضور در محورهای مورد نظر موفق شدند ۲ دستگاه خودرو سواری و وانت نیسان حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آنها ۴۹ کیلو تریاک کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تصریح کرد: در این رابطه ۳ سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.