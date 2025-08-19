به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با خودروهای شوتی و حادثه ساز و همچنین موتورسیکلت سواران متخلف در شهرستان‌های سلماس و بوکان با توقیف ۶۲ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف خبر داد.

وی ادامه داد: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های شوتی، آلودگی صوتی و دارای تخلفات حادثه ساز با هدف ارتقا امنیت اجتماعی، انتظام بخشی و جلوگیری از بروز تخلفات و هنجار شکنی در شهرستان‌های سلماس و بوکان با بسیج یگان‌های انتظامی به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.