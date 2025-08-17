مختومه شدن بیش از ۴ هزار فقره پرونده در شعب اجرای احکام شهر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی، در نشست با قضات، کارمندان و دادورزان اجرای احکام شهر کرمان اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و حسن خلق باید سرلوحه کار تمام کارکنان عدلیه قرار گیرد.

وی افزود: در کنار تکریم ارباب رجوع به همان اندازه باید تکریم همکاران و رعایت شأن و جایگاه این قشر زحمت کش نیز مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی بیان کرد: کارکنان عدلیه بایستی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردم داشته باشند.

حجت الاسلام نخعی، تصریح کرد: اجرای احکام نیازمند یک نگاه خاص و ویژه است و باید احکام قطعی با سرعت و دقت اجرا شوند.

این مقام قضائی اعلام کرد: با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان اجرای احکام خوشبختانه از ابتدای سال بیش از ۴ هزار و ۶۶۶ فقره پرونده در شعب اجرای احکام شهر کرمان مختومه شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۵۶ درصدی در این رابطه هستیم.

وی با اعلام اینکه بالای ۱۳ هزار پرونده موجودی پرونده‌های اجرای احکام شهر کرمان است، افزود: تعیین و تکلیف پرونده‌های مسن به ویژه در شعب اجرای احکام ضرورت دارد.

حجت الاسلام نخعی، بیان کرد: شاهد رشد ۱۰۷ درصدی ورودی پرونده‌ها به شعب اجرای احکام در شهر کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی اعلام کرد: در راستای رفاه حال شهروندان و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، طی یکسال گذشته شعب اجرای احکام شهر کرمان از ۷ شعبه به ۱۳ شعبه مؤثر افزایش یافته است.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه اجرای احکام جای حساسی است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: دستورات قضائی بایستی با سرعت و نهایت دقت از سوی کارکنان و دادورزان به ویژه در شعبه اجرای احکام شود.

وی ادامه داد: مدیریت‌ها نیازمند یکسری اقتضاعات و ملاحظات هستند و تغییرات مدیریتی امری عادی و طبیعی در جهت رشد و تعالی آن دستگاه است.