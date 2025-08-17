قربانی: امیدوارم مقابل پرسپولیس بازی قابل احترامی ارائه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: امیدوارم از فرصت بازی خوب با پرسپولیس استفاده کنیم و فوتبال قابل احترامی را برگزار کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز درباره بازی با پرسپولیس و صحبت های غلام پیروانی در زمان سرمربیگری این تیم قبل از رویارویی با پرسپولیس که گفته بود «پرسپولیس مانند ژسه است و ما برنو» عنوان کرد: پرسپولیس قدرت زیادی دارد و صحبتی که شاغلام کرده است برای چندین و چندسال پیش است و شاید در فوتبال امروز نتوان خیلی در مورد آن صحبت کرد. طبیعتا تیم پرسپولیس بسیار بزرگ است. شرایط ما شاید برابری نداشته باشد اما می خواهیم فوتبال بازی کنیم. امیدوارم مواردی که در اختیار ما نیست، در بازی تأثیر نگذارد.

سرمربی فجر یادآور شد: در درجه اول دنبال این هستم فوتبال بازی کنیم و سپس تیمی که فوتبال بازی کند نتیجه بگیرد.

او درباره کسر سه امتیاز و تاثیر آن در عملکرد فجر گفت: یکسری مسائل تحت کنترل من نیست. فدراسیون فرصتی به باشگاه داده تا نواقص را برطرف کند و انشاالله این مشکل را حل کنیم.

قربانی درباره تقاوت بازی با پرسپولیس با تیمی مثل استقلال که سال ها بازی می کرد، گفت: طبیعتا هر بازی اهمیت خاص خودش را دارد و اینطور نیست که یک بازی را خاص کنم. برای تیم ها ارزش قائل هستیم و می خواهیم با فوتبالی که امسال برگزار می کنیم آن را دریافت کنیم.