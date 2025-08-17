به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در نشست شورای عالی امور قرارگاه مساجد استان با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی مساجد گفت: این برنامه باید آغاز کار بزرگ درباره تحول نوین مساجد از روز جهانی در استان باشد و سند چشم انداز جدید مساجد و سند تحول از روز جهانی مساجد در بوشهر در این روز آغاز شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر شعار امسال را مسجد محور وحدت و سنگر مقاومت عنوان کرد و ابراز داشت: این شعار باید تجلی ظهور داشته باشد و نمادها و تبلیغات دارای این ویژگی باشند.

وی با اشاره به زمان برگزاری آئین بزرگداشت روز جهانی مساجد در بوشهر گفت: این برنامه روز چهارم شهریور سال جاری در مسجد توحید بوشهر برگزار می‌شود.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه گاهاً در بوشهر از فرصت سازی و نیز فرصت یابی از کارهایی که شده غفلت می‌شود گفت: در سطح استان باید کار فرهنگی و تبلیغی صورت گیرد تا امیدواری در جامعه تزریق شود.

امام جمعه بوشهر با پرداختن به رویکرد امسال برگزاری بزرگداشت روز جهانی مساجد ابراز داشت: مسجد باید مرکز تشکیل هسته‌های مقاومت باشد که در این رابطه بسیج نقش مؤثری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از برپایی نمایشگاه در حاشیه برگزاری این مراسم در روز جهانی مساجد خبر داد.