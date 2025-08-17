به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در یادداشتی نوشت: اربعین به ما نشان می‌دهد که آینده امت اسلامی روشن است و مسیر حرکت تاریخ به سوی احیای تمدنی نوین مبتنی بر ارزش‌های حسینی در جریان است.

اربعین حسینی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک مراسم آئینی محدود کرد. این رویداد عظیم که میلیون‌ها دل‌شیفته را از اقصی‌نقاط جهان گرد هم می‌آورد، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های اجتماعی و تمدنی دوران معاصر بدل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیانات متعدد خود بر این حقیقت تأکید فرموده‌اند که «راهپیمایی اربعین، رسانه‌ای بی‌بدیل برای انتقال پیام عاشورا به جهانیان» و «نمادی از ظرفیت‌های عظیم امت اسلامی» است. از این منظر، اربعین نه یک آئین محلی یا ملی، بلکه حرکتی جهانی است که توانسته مرزهای جغرافیایی و سیاسی را درنوردد و پیوندی عمیق میان دل‌های مؤمنان ایجاد کند.

انقلاب اسلامی ایران نیز خود فرزندی برآمده از مکتب عاشوراست. اندیشه‌ای که امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشت، پیوند میان «کربلا» و «انقلاب» بود؛ پیوندی که به ملت ایران آموخت چگونه در برابر طاغوت‌ها ایستادگی کند. امروز اربعین ادامه همان مسیر است؛ مسیری که نشان می‌دهد عاشورا نه یک حادثه صرف تاریخی، بلکه الگویی جاودانه برای همه نسل‌هاست. از این زاویه، اربعین را می‌توان تداوم انقلاب اسلامی در سطحی جهانی دانست. آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، گسترش همگرایی ملت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان حول محور سیدالشهدا (ع) است؛ همگرایی‌ای که نشانه‌ای روشن از «نیاز جهان امروز به تمدن نوین اسلامی» محسوب می‌شود. تمدنی که بر پایه عدالت، معنویت، کرامت انسانی و مقابله با سلطه‌گری بنا خواهد شد.

بر همین اساس راهپیمایی اربعین تنها یک گردهمایی عبادی نیست؛ بلکه آزمایشگاهی زنده برای تمرین ارزش‌های اجتماعی و انسانی است. میلیون‌ها انسان با ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و در این مسیر، تجربه‌ای بی‌نظیر از همبستگی و مشارکت جمعی رقم می‌خورد. در اربعین، فرهنگ ایثار و خدمت به دیگری به اوج می‌رسد؛ موکب‌داران عراقی و ایرانی، همه امکانات خود را بدون چشمداشت در اختیار زائران قرار می‌دهند. این همان الگوی اجتماعی است که می‌تواند الهام‌بخش ساخت تمدن نوینی باشد که در آن، انسان‌ها بر اساس محبت، تعاون و کرامت زیست کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیلی عمیق، اربعین را «رزمایشی برای امت اسلامی» دانسته‌اند؛ رزمایشی که نشان می‌دهد اگر ملت‌ها حول محور ارزش‌های الهی متحد شوند، ظرفیت‌های عظیمی برای تغییر مسیر تاریخ در اختیار خواهند داشت. در این حرکت تمدنی و رزمایش امت اسلامی، شهرداری تهران به‌عنوان نهادی اجتماعی که مستقیماً با زندگی مردم سروکار دارد، خود را خادم این حرکت عظیم می‌داند. کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین در سال جاری، با بسیج تمام ظرفیت‌ها و امکانات، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده گرفت. این خدمات شامل نظافت و ساماندهی مسیرها، اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات لجستیکی به مرزها، پشتیبانی از موکب‌ها و نیروهای داوطلب، تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و مشارکت فعال در تسهیل سفر زائران بوده است.

اما مأموریت شهرداری تنها در مرزها متوقف نمی‌شود. در تهران نیز، همزمان با برگزاری مراسم عظیم «راهپیمایی جاماندگان اربعین»، شهرداری با همه امکانات در کنار مردم بود. از استقرار موکب‌های شهری و تأمین امکانات مورد نیاز گرفته تا خدمات بهداشتی، نظافت محیطی، پشتیبانی انتظامی و ایمنی، همه و همه با هدف آن بود که این مراسم با شکوه و طراز مناسب نام سیدالشهدا (ع) برگزار شود. حضور پرتعداد شهروندان تهرانی در این آئین، نشانه‌ای آشکار از عمق عشق حسینی در پایتخت بود. در نگاه ما، خدمت به زائران اربعین تنها یک وظیفه اداری یا سازمانی نیست، بلکه یک رسالت تمدنی و افتخار بزرگ است. همان‌گونه که انقلاب اسلامی خود را وامدار عاشورا می‌داند، ما نیز بر این باوریم که هر خدمتی در مسیر اربعین، ادای سهمی در تداوم پیام عاشوراست.

اربعین به ما نشان می‌دهد که آینده امت اسلامی روشن است و مسیر حرکت تاریخ به سوی احیای تمدنی نوین مبتنی بر ارزش‌های حسینی در جریان است. خدمت به این حرکت، در حقیقت، خدمت به آینده‌ای است که بر اساس عدالت، معنویت و آزادی رقم خواهد خورد. امروز، اربعین نه تنها بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان، بلکه بارزترین جلوه از پیوند دین، سیاست، فرهنگ و تمدن در عصر حاضر است. شهرداری تهران، به‌عنوان خادمی کوچک در این مسیر، افتخار دارد که در کنار ملت و در خدمت زائران باشد. باور ما این است که هر گام در مسیر اربعین، گامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «این حرکت عظیم مردمی، یک رسانه جهانی است»؛ رسانه‌ای که پیام عاشورا را به گوش جهانیان می‌رساند و پرچم عدالت و آزادگی را در دل تاریخ برافراشته نگه می‌دارد.