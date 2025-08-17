به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی ۳۹ خرده‌فروش در سطح استان شدند.

وی گفت: با هماهنگی‌های قضائی طی چندین عملیات مخفیگاه ۳۹ خرده‌فروش در سطح استان را مورد بازرسی که در مجموع مقدار ۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در همین راستا تعداد ۸۸ معتاد متجاهر در سطح معابر نیز جمع‌آوری‌شده تصریح کرد: معتادان به‌منظور بازپروری و ترک اعتیاد تحویل کمپ‌های مجاز شدند.

سردار الهی گفت: برخورد قاطع و بی‌امان پلیس با سوداگران مرگ در دستور کار پلیس است.