دستگیری مأمور قلابی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: پس از شکایت چند شهروند مبنی بر اخاذی فردی با معرفی خود به عنوان نیروی انتظامی، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه اطلاعات ساری قرار گرفت.

وی افزود: متهم که خود را معاون اطلاعات انتظامی معرفی می‌کرد با سوءاستفاده از لباس و نشان‌های دولتی اقدام به اخاذی کرده بود که با هماهنگی قضائی دستگیر و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی ساری تصریح کرد: متهم به اخاذی از شهروندان اعتراف کرده و دارای چندین حکم جلب از مراجع قضائی شهرستان عباس‌آباد نیز بوده است. وی گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان ادامه دارد.