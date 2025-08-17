  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

دستگیری مأمور قلابی در ساری

ساری - فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان مأمور فراجا از شهروندان اخاذی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: پس از شکایت چند شهروند مبنی بر اخاذی فردی با معرفی خود به عنوان نیروی انتظامی، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه اطلاعات ساری قرار گرفت.

وی افزود: متهم که خود را معاون اطلاعات انتظامی معرفی می‌کرد با سوءاستفاده از لباس و نشان‌های دولتی اقدام به اخاذی کرده بود که با هماهنگی قضائی دستگیر و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی ساری تصریح کرد: متهم به اخاذی از شهروندان اعتراف کرده و دارای چندین حکم جلب از مراجع قضائی شهرستان عباس‌آباد نیز بوده است. وی گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان ادامه دارد.

