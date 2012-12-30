مامور قلابی در خراسان شمالی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد جاوید مهری افزود: فردی که به عنوان مامور اطلاعات سپاه در این شهرستان اقدام به اخاذی و سوءاستفاده می‌کرد با هوشیاری ماموران انتظامی دستگیر شد.

وی اظهارداشت: بر اساس اعلام گزارشات مردمی مبنی بر اینکه فردی با عنوان مأمور اطلاعات سپاه اقدام به اخاذی از مردم می‌کند بلافاصله این موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی این فرماندهی قرار گرفت.

سرگرد مهری افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

وی گفت: متهم در بازجویی های اولیه به جرم خود اعتراف و اظهارداشت که با استفاده از این عنوان و به بهانه نوشتن نامه‌های مردمی برای دفتر رهبر انقلاب، از هر نفر مبلغ 100 تا 200 هزار ریال دریافت می کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با بیان اینکه متهم دارای 6 فقره سابقه زندان است، افزود: این فرد تاکنون مبلغ 15 میلیون ریال وجه نقد را از شهروندان اخاذی کرده است.

مهری تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.