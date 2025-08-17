سرهنگ اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد فرشچیان اظهار کرد: به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع پیکر این استاد برجسته و تسهیل حضور شهروندان، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از ساعت ۱۳ فردا دوشنبه اعمال میشود.
وی افزود: بر این اساس، تردد هر نوع وسیله نقلیه در محدوده منتهی به خیابان مطهری از تقاطع سهراه هنرستان به سمت پل آذر، تقاطع پل آذر و پل فلزی و همچنین خیابان دکتر بهشتی به سمت خیابان صائب ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: کلیه کوچهها، تقاطعها و معابر منتهی به خیابان صائب نیز مشمول این ممنوعیت میشوند.
زارع از شهروندان خواست از تردد با وسایل نقلیه در این محدوده خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند و مسیرهای جایگزین همچون خیابان فردوسی، باغ گلدسته، بزرگراه شهید خرازی و حاشیه جنوبی رودخانه را برای تردد انتخاب کنند.
