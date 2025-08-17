به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی استان سمنان در دادگستری سمنان بر ضرورت احقاق حقوق شهروندی و صیانت از آن تاکید کرد و بیان داشت: ضابطان در تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی نقش کلیدی دارند.

وی خواستار آموزش مستمر و هدفمند ضابطان قضائی و انتظامی در استان سمنان در حوزه حقوق شهروندی شد و افزود: آموزش ضابطان در مسیر کاهش تخلفات و تضمین اجرای صحیح قانون اهمیتی بسزا خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بیان کرد: ضابطان باید شناخت دقیق، عملی و به‌روز از حدود اختیارات و وظایف خود در قبال شهروندان داشته باشند وگرنه نمی‌توانند از حقوق شهروندی دفاع و صیانت کنند.

اکبری همچنین آگاهی مردم از حقوق خودشان و به خصوص حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: مشارکت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در استان سمنان می‌بایست پیگیری شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، مطبوعات و فضای مجازی برای تبیین حقوق شهروندان، گامی مؤثر در ارتقا سطح آگاهی عمومی و حقوقی در جامعه است. مردم باید بدانند که چه حقوقی دارند و از چه مجاری می‌توانند از آن دفاع کنند.