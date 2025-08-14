ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی محور همکاری‌ وزارت دادگستری و سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشتفان پریزنر، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران و سالوادور گوتیرز، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

جلالیان در این دیدار با تاکید بر گسترش مناسبات و همکاری‌ها با دفتر سازمان ملل متحد در تهران، خاطرنشان کرد: نگاه ما نگاهی مبتنی بر حقوق بشر است، برای برقراری نظم و امنیت عمومی و احقاق حقوق بشر تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم و یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات با سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به آن، همین موضوع است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری کشورمان بر همفکری و هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های دوجانبه برای عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در نشست UPR به ویژه پیشنهادات مربوط به حقوق بشر تاکید کرد.

وی گفت: معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در همکاری مستمر و سازنده با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، موضوع مهاجرین خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیانی که به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند را به ویژه از منظر حقوق بشری و مسائل و موارد مربوط، پیگیری می‌کند.

اشتفان پریزنر نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌ها و حضور مؤثر وزارت دادگستری در نشست UPR به خصوص در حوزه ارتقا حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق شهروندی، خواستار ارتقا روابط و مناسبات با معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری کشورمان شد.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نقش وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و ارتقا حقوق بشر را کلیدی و مهم ارزیابی کرد و افزود: ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی مستلزم همکاری مثبت و سازنده از سوی همه کشورهاست.

سالوادور گوتیرز، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در این دیدار اظهار داشت: ایران از کشورهایی با سطح مهاجرپذیری بالا است و از طرفی ایرانیان زیادی نیز به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. در این زمینه لازم است با همکاری‌های دو و چندجانبه، امور مربوط به مهاجرین به ویژه در حوزه مسائل مربوط به حقوق بشر را مدیریت و سازماندهی کنیم.

لازم به ذکر است که ایران از جمله بنیانگذاران اصلی سازمان ملل متحد بوده و از سال ۱۳۲۴ همکاری نزدیکی با نهادهای این سازمان داشته است.