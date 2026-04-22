تأکید بر اجرای کامل مصوبات پدافند غیرعامل در سیلوهای گندم کرمانشاه

ه گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته خرید تضمینی گندم استان کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه با حضور علی ملکشاهی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و اعضای انجمن صنفی سیلوداران برگزار شد.

ملکشاهی در این نشست با قدردانی از همکاری و تلاش سیلوهای بخش خصوصی در تأمین به‌موقع گندم مورد نیاز کارخانه‌های آردسازی، اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیر استان، تمامی زیرساخت‌ها و مراکز خرید برای خدمت‌رسانی مطلوب به کشاورزان آماده شده است.

وی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با تصمیم دولت و همکاری بانک کشاورزی، همزمان با تحویل گندم، معادل ۳۰ درصد ارزش محصول خریداری‌شده به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یک میلیارد تومان و در قالب کارت اعتباری سرمایه در گردش در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که پس از پرداخت مطالبات آنان تسویه خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به ضرورت استمرار خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری، بر اجرای کامل مصوبات پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: تمامی سیلوهای بخش خصوصی استان باید به مولد برق دیزل‌ژنراتور مجهز باشند. در این راستا رایزنی‌هایی با بانک عامل و بنیاد مستضعفان برای تأمین منابع لازم در حال انجام است.

ملکشاهی همچنین از پیش‌بینی خرید تضمینی بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و بیان کرد: فرآیند خرید تضمینی از اواسط اردیبهشت‌ماه در مناطق گرمسیر شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و ثلاث باباجانی آغاز می‌شود و حدود ۶۰ مرکز خرید شامل سیلوهای دولتی، سیلوهای بخش خصوصی و مراکز تعاون روستایی آماده دریافت محصول کشاورزان خواهند بود.

وی در پایان بر رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی خرید تضمینی توسط مراکز خرید تأکید کرد و آن را شرط تحقق نظم، شفافیت و رضایت کشاورزان دانست.