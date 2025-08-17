به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادیفر، شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان، با بیان اینکه نخستین تجربه حضور او روی نیمکت سرمربیگری در لیگ برتر رقم میخورد، اظهار کرد: من ۲۰ سال سابقه فوتبال دارم و همیشه چه بهعنوان بازیکن و چه حالا بهعنوان مربی، برای ذوبآهن جنگیدهام. هیچوقت دنبال لقب نبودم و تنها هدفم این بوده که بهترین نسخه خودم را ارائه کنم. حالا هم با تمام توان برای لوگوی ذوبآهن میجنگم.
وی درخصوص بازی مقابل پیکان که پس از یک سال به لیگ برتر بازگشته است، گفت: بازی بسیار سختی پیش رو داریم، چون تیم مقابل بازیکنان جوان و باانگیزهای دارد. چند نفر از بازیکنان سابق ذوبآهن هم در ترکیبشان هستند که با تفکرات ما آشنایی دارند. با این حال تمرکز اصلیمان روی تیم خودمان است و تلاش میکنیم نتیجه مطلوبی بگیریم.
سرمربی ذوبآهن با اشاره به نقش تماشاگران بیان کرد: هواداران صاحبان اصلی این تیم هستند. از همه هواداران اصفهانی میخواهم فردا در ورزشگاه حضور پیدا کنند و کنار تیمشان باشند. حمایت آنها برای ما حیاتی است.
حدادیفر افزود: من فرزند یک کارگر ذوبآهن هستم و در سختیها بزرگ شدم. همیشه تلاش کردهام سالم فوتبال بازی کنم و سالم کار کنم. امیدوارم دوران مربیگری من هم با همین فرهنگ همراه باشد و بتوانیم با کار گروهی و هماهنگی، موفقیتهای خوبی به دست بیاوریم.
